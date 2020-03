JÄRELEHÜÜDED ⟩ Kolleegid ja sõbrad meenutavad varalahkunud Priit Leitot

8-kordse Eesti malemeistri Kaido Külaotsa meenutus on äärmiselt põhjalik ja südamlik. Külaotsa sõnul arvas ta esmalt, et kuuleb vanemat uudist. Vaid kahe nädala eest lahkus siit ilmast ju ka Priit Leito isa Toomas.

Mõistmine, et läinud on nüüd ka Priit, tuli šokina. «Malelaua taga vastasena õhkus Priidust alati mingisugust optimistlikku usku sellesse, mis ta ette võtab,» meenutas ta pikaajalist malepartnerit. «Tihti mõtlesin, et ma tahaks ka, et mul nii oleks.»