VIDEO ⟩ Daniel Levi pani oma tänavamuusikust onu laulu sisse

«Mu onu on kõige värvikama elu ja hullumeelsemate lugudega inimene, keda ma tean. Ta enamasti teeb kõiki asju teistmoodi kui teised ning võib pahatihti oma ümberkaudseid sellega täiesti hulluks ajada. Aga kui ta päeva lõpus võtab oma kitarri kätte ja hakkab näiteks biitlite lugusid mängima, siis see alati tõmbab kõik inimesed kohe tema ligi ning loob mingi väga erilise ja mõnusa meeleolu,» räägib Viinalass.



Ilmunud pala kirjutas Daniel Levi Viinalass koos Soome produtsendi Leo Jupiteriga. «Danieliga on tõesti imelihtne koos töötada! Suurem osa loost valmis vaid mõne sessiooniga – nii juhtub siis, kui oled kellegagi tõesti nii ühel lainel ja meeleolud ning tunnetus lihtsalt klikivad nii hästi!» räägib produtsent koos kirjutamisest.