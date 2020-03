Juhtum Soomes: pruut ja osa pulmakülalisi said koroonaviiruse nakkuse

Mõrsja teatel oli pulmas kokku 96 inimest, kaasa arvatud tema ja ta abikaasa, edastab mtvuutiset.fi.

«Senistel andmetel pulmas olnutest 22 inimest said nakkuse, ka mina sain. Kindlasti on veel nakatunuid, kes olid pulmas, kuid kelle kohta me ei tea, et nad on haiged,» lisas pruut, kes oma nime ei avaldanud.

Ta lisas, et enamik pulmakülalisi oli pärit pealinnast Helsingist ja selle lähedalt.

Pruut sai hiljem teada, et üks külalistest oli vahetult enne pulma saabunud Austriast Tiroolist mäesuusatamast. Ta arvab, et see külaline oli saanud nakkuse ja nakatas ka teisi.

«Tal ei olnud haigussümptomeid ja keegi ei osanud kahtlustada. Tal tekkis palavik pärast pulmapidu ja talle tehti koroonaviiruse test, mis osutus positiivseks. Pärast seda tehti ka teistele see test,» selgitas pruut.

Ta jätkas, et veel osadel külalistel tekkisid palavik, uimasus ja hingamisraskused järgmisel päeval.

«Ka mina jäin haigeks ja mu koroonaviiruse test oli positiivne. Mu mees haigestus eile, tõenäoliselt sai ta nakkuse minult,» sõnas soomlanna.

Tema andmetel osa pulmakülalistest on juba sõitnud kas tööasjus või puhkusele välismaale. Tema arvates võivad ka need inimesed olla nakatunud.

«Arvan, et koroonaviiruse nakkuse sai vähemalt veerand külalistest, kui mitte rohkem,» nentis vastabiellunu.

Soomlanna jätkas, et Tiroolist saabunud pulmakülalisel ei olnud peo ajal sümptomeid ja ta suhtles seal vaid mõne inimesega ning selle tõttu on kummaline, et nii paljud nakatusid.

«Ta tegi nimekirja neist, keda ta kallistas ja kellega rääkis. Kuid nakatunute seas on neid, kellega ta kokku ei puutunud ja kellest ta istus kaugel,» nentis pruut.

Pulmas oli ka riskigruppi kuulujaid ja eakaid, kellest osa on nakkuse saanud.

«Minu haigus on kulgenud kergelt, kuid on neid, kelle seisund on raske ja nad viidi haiglasse, kuna nad ei saanud enam hingata,» selgitas pruut.

Helsingi tervisekeskuste juht Timo Lukkarinen sõnas, et ta on kursis pulmas haigestumistega, kuid kuna osa inimesi on läinud välismaale, siis kõiki nakkuskahtlusega inimesi ei saa kontrollida ja neile koroonaviiruse testi teha.