PILDID JA VIDEO ⟩ Teadlased leidsid merevaigust maailma väikseima hiidsisaliku kolju

Uurijate sõnul on tegemist lindude kauge eellasega, kes oli väiksem kui kimalaskoolibri, kes kaalub keskmiselt 1,8 grammi ja on viis sentimeetrit pikk, teatab afp.com.

Merevaigus oleva kolju pikkus on 7,1 millimeetrit, mis lubab oletada, et see lind ei olnud just palju suurem kui metsmesilane.

Teadlased tegid koljurekonstruktsiooni, millel on näha, et sel linnusarnasel olendil oli üla- ja alalõual palju teravaid hambaid. Kui koolibrid imevad oma pika noka abil lillede nekatrit, siis Oculudentavis khaungraae nimeks saanu oli tõenäoliselt kiskja, püüdes ja süües putukaid.

«See on kõige kummalisem fossiil, mida mul on au uurida. Tegemist on liigiga, mille kohta meil varem andmed puudusid. Looduslik valik teeb kummalisi olendeid. Mul on hea meel, et see 99 miljonit aastat tagasi elanud väike lendav hiidsisalik meieni jõudis,» sõnas Hiina teaduste akadeemia paleontoloog Jingmai O’Connor.