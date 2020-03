11 AASTAT LAVAL ⟩ Ansambel Põhja Konn rõõmustab melomaane uue videosingliga

Pala saab kuulda elavas esituses koos Lauri Metsvahiga taas 13. märtsil Tartu klubis Rock & Roll, kus bänd tähistab enda jaoks olulist verstaposti. «Meil on Põhja Konnaga hea meel Lauri Metsvahiga koos 11. sünnipäeva kontsert anda. Tema liitumine meie bändiga kauamängivaks "Hetk. InSpereeritud Tüürist" aitas mitmele albumile jõudnud loole vajaliku vungi anda,» lausus Põhja Konna laulja ja klahvpillimängija Valter Soosalu.



«"Pillimees on alati tragi" on kindlasti nendest kõige parem näide,» lisas Soosalu. «Kirjutasime selle loo bändiliikmetega üsna ammu, aga tundsime, et midagi on puudu sellest, et võiksime selle salvestada ja avaldada. Kui teist kauamängivat üles võtsime, siis sai selgeks, et see, mis tuli loosse lisada, oli Lauri Metsvahi löökpillisoolo.»