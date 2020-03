Tallinn Music Week rahustab melomaane: festival koroona tõttu ära ei jää!

Terviseamet kinnitas festivali meeskonnale ja partneritele, kahe tuvastatud nakatunuga Eesti ei ole praegu riskipiirkond. "Meie tervishoiusüsteem on tugev, valvas ja valmis tegutsema. Eesti fookus on praegu ennetustegevusel ning soovisime tagada festivali toimumise riiklikult sätestatud põhimõtete järgi," seisab TMW ametlikule kodulehele postitatud pöördumises."



Hetkel ei ole kehtestatud piiranguid avalikele üritustele ja kogunemistele, aga festivali korraldajad soovitavad kõigil, kes on Tallinn Music Weekile eelneval kahel nädalal viibinud riskipiirkondades Hiinas, Põhja-Itaalias (s.h. Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ja Piemonte), Iraanis, Jaapanis, Singapuris ja Lõuna-Koreas kaaluda tänavusel festivalil mitte osalemist.