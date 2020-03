RITUAALIDE NIMEKIRI ⟩ Rafael Nadal ebausust: see on puhas distsipliin

Obsessiiv-kompulsiivset ehk sundhäiret iseloomustavad korduvad sundmõtted või sundteod. Võimalike ohtlike või ebameeldivate tagajärgede ärahoidmiseks ja sundmõtetega (sundmõtted on seotud sageli korra või sümmeetriaga) kaasneva ärevuse vähendamiseks kasutatakse rituaalseid käitumisi (sundtegusid) ning kogetakse tugevat ärritust, kui jätavad rituaalse käitumise sooritamata. Sagedasemad sundteod on pesemine, puhastamine, koristamine/sättimine, kontrollimine, mõne tegevuse kordamine.

«Kui ma neid asju teen, tähendab see seda, et olen keskendunud. Mõned võivad seda pidada ebausuks, kuid see pole ebausk. Kui oleksin ebausklik, siis miks teeksin nii iga kord, sõltumata sellest, kas ma võidan või kaotan? See on viis, kuidas ma ennast mängudeks valmis sean ja mängus olen. Peas peab kord olema,» selgitas Nadal.