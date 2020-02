HEVIPÜHA ⟩ Kaks Saksamaa tuntumat raskemuusika legendi ühendavad Tallinnas jõud

Helloweeniga jagab lava aga kooslus nimega Dirkschneider, mis fännide rõõmuks esitab ainult Accepti repertuaari. U.D.O. kontsertidel neid laule enam kuulda ei saa, nii et see on ainulaadne võimalus kuulata tõelist žanriklassikat: repertuaaris on «Balls to the Wall», «Metal Heart», «Princess of the Dawn» jpm.