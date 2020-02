ANTI-GRETA ⟩ 19-aastane sakslanna võitleb kliimapaanika vastu: puid kallistades planeeti ei päästa

Noor Saksamaa juutuuber on saanud hüüdnime anti-Greta, kuna levitab noorte seas vaateid, mis on vastandlikud 17-aastase Rootsi kliimaõiguslase Greta Thunbergi omadele, vahendas Daily Star.

Lisaks Youtube'i videotele saab 19-aastane Naomi Seibt sel nädalal sõna Ameerika Ühendriikides toimuval konservatiivsete poliitikute konverentsil (CPAC ehk Conservative Political Action Conference), kus kõneleb ka president Donald Trump.

Konservatiivne mõttekoda The Heartland Institute on valinud tüdruku rohelise liikumise vastase võitluse reklaamnäoks. Kui 1990. aastatel võitles instituut erinevate suitsetamise keeldude ja piirangute vastu ning eitas passiivse suitsetamise kahjulikkust, siis sel sajandil on nad peamiselt tegelenud kliimamuutuste ümberlükkamisega.

Üks instituudi videotest, mille pealkiri on «Naomi Seibt vs. Greta Thunberg: keda peaksime usaldama?», kõrvutab kaht sõnakat kliimaaktivisti. Mullu sügisel kõneles Seibt ka instituudi kliimarealismi konverentsil.

Seibt avaldas, et oli varem ka ise kliimamuutuste pärast mures. «Kuna olen noor tüdruk, olen üles kasvanud koos kliimamuutuste hüsteeriaga, mida leidub nii meedias kui kooliõpikutes,» selgitas ta ja lisas: «Ma arvasin, et saan puid kallistades planeedi päästa, aga ausalt öeldes see ei osutunud tõeks.»

Nüüd on Seibt nn kliimapaanika suhtes skeptiline. «Vaadake ringi, me elame imelisel ajastul täis kiiret arengut ja innovatsiooni. Me ei tohi selle üle uhked olla? Selle asemel keelatakse debatte ja tõelised teadlased kaotavad töö,» usub ta.

Instituudi videokatkes nimetab Seibt teadlaste konsensust kliimamuutuste osas solvanguks teaduse, looduse komplekssuse ja sõnavabaduse vastu. Tema arvates on oluline kahelda narratiivis, mida kliimaõiguslased ja meedia esitavad, nimetades seda «põlastusväärselt inimvastaseks ideoloogiaks».

Greta Thunberg võttis mullu sõna ÜRO kliimakonverentsil, kus süüdistas riigimehi tegevusetuses. «Me oleme massilise väljasuremise jalamil, aga kõik, millest te rääkida oskate, on raha ja muinasjutud igaveseks majanduskasvust,» kritiseeris rootslane.