FIRMAPIDU VÕI ARKTILINE TORM ⟩ Katrin Lustis tekitas presidendi kõne vimma, Evelyn Sepale tõi põue jõulutunde

Kui valdavalt sai presidendi aastapäevakõne ja ka sellele järgnenud etendus positiivset tagasisidet, siis kostus ka teravat kriitikat.

«Kaljulaid juhib justkui ettevõtet, mitte riiki. Sellist kõnet võib endale lubada ettevõtte omanik oma alluvatele, aga mitte ühe riigi president oma rahvale,» pahandas Lust. Saatejuhi hinnangul oligi Kaljulaidi kõne suures plaanis «oma ettevõtte» töötajatele, kes saalis viibisid.

«President noomis riigikogu liikmeid, aga unustas kõige tähtsama demokraatliku riigi põhimõtte, et riik see ongi rahvas. Minule näiteks ei meeldinud meie kõigi pidupäeval kuulata maksumaksja raha eest ülalpeetavas ERRis noomimist riigikogu suunas, kelle on rahvas Toompeale viinud,» kirjutas Lust Facebookis. «Ei meeldinud ka see, kuidas president jagas meie rahva Andresteks ja Pearudeks ning arvas ise seejuures naiivselt, et selline inimeste lahterdamine ja sildistamine peaks looma rohkem armastust ja lugupidamist teineteise vastu.»

Üks hea riigimehelik kõne peaks Lusti arvates tooma silma pisara ja liigutama südant: «Aga see kõne tekitas vähemalt minus suurt vimma. Milleks see poliitika, miks mitte kordki rääkida ja kiita nii Andreseid kui Pearusid.»

Keskerakonna endine poliitik Evelyn Sepp oli aga vastupidiselt Lustile presidendi peokõnest lummatud. «No oli see alles kõne. Nagu hiline jõuluvana oleks käinud ja toonud kaua igatsetud uue jalgratta kingiks. On millega nüüd edasi sõita, Eesti,» kirjutas Sepp Facebooki lehel.

Sepp lisas, et hea on ka see tunne ja äratundmine, et terve mõistus on ikkagi olemas ja sõna ei ole mitte aju(vaba), vaid sel on kaalu ja teravust, sest see on tark. «Aitäh, Eesti! Palju õnne meile kõigile! #Eesti102 #KerstiKaljulaid,» kirjutas ta.

«Võimas kõne ja kõnekas linnuparv – selline ongi Eesti, Andresed ja Pearud ja kõik muud sulelised. Suurpärane kontsert ja meil on veel rahvana väge küllaga. Ei ole paremaid, halvemaid aegu. On ainult hetk, milles viibime praegu! Elagu Eesti!» rõõmustas Pädaste mõisnik ja poliitik Imre Sooäär.

«Kas oleme tõesti depressiivsest väike-eestist välja kasvanud? Kui hea kontserdikava #EV102. - nii andekas igatpidi ja ilus ja hea ja naljakas ning mõtlemapanev - kiidusõnadest jääb puudu! 😍 ❤️,» kirjutas mitmete menukate raamatute autor ja filosoofiadoktor Mai Loog Facebookis.

Ajalehe Keskus peatoimetaja Juku-Kalle Raid märkis, et presidendi kõne oli üks parimaid läbi aegade: «Olles kuulanud taasiseseisvumisest alates kõiki aastapäevakõnesid, panen selle ilma naljata top kolme. Vähemalt. Etendus samuti. Kohutavalt meeldis pateetika puudumine. Väikese huumoriga rahvalinnuteema liigutas.»