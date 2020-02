SUHTEDRAAMA ⟩ Sekspomm Pamela Andersoni «tüssanud» eksabikaasa läks vana pruudi juurde tagasi

Elu24 kirjutas 22. jaanuaril, et «Rannavalve» staar Pamela Anderson sõudis päev varem abieluranda filmiprodutsendi Jon Petersiga. 2. veebruaril teatas aga Anderson, et tema viies abielu, mis kestis kokku 12 päeva, on läbi ja mõned päevad tagasi tunnistas «Rannavalve» staar sotsiaalmeedias, et teda on «tüssatud».

«Nad armastavad üksteist meeletult. See on imeline Hollywoodi romaan,» kinnitas Pamela esindaja jaanuaris uudist paari abielust. Nende privaatne pulmatseremoonia leidis aset Malibus. Väidetavalt ei jõudnud nad abielu ametlikult registreerida.

Anderson ja Peters olid suhtes esmakordselt 80ndatel ning mõlema jaoks oli see viies purunenud abielu. «Rannavalve» staar andis pärast abielu purunemist avaliku avalduse: «Oleme väga tänulikud teie toetuse eest ajal, mil võtame natuke aega, et hinnata ümber seda, mida me elult ja üksteiselt tahame.»

Filmiprodutsent Jon Peters. FOTO: imago/ZUMA Press/Scanpix

7. veebruaril avaldas Us Weekly, et Peters oli see, kes saatis Andersonile mobiilisõnumi ja lõpetas nende abielu. «See kogu abielu värk... see on mind hirmutanud,» kirjutas filmiprodutsent Andersonile.

«See pani mind mõistma, et 74-aastaselt vajan lihtsat rahulikku elu mitte rahvusvahelist armusuhet,» avaldas Peters ja lisas, et maailm teab, et me tegime seda ja nüüd peame minema oma teed. «Ma loodan, et sa saad mulle andestada,» kirjutas Peters veebruari alguses Andersonile.

Paar nädalat hiljem väitis aga filmiprodutsent meedias, et Anderson on võlgades ja tal oli 200 000 dollari väärtuses tasumata arveid. Peters pidi naist arvete maksmisel aitama, vahendab Us Weekly. Andersoni esindajad lükkasid mehe väited ümber.

Nüüd, kolm nädalat pärast abielu purunemist, on Peters taas kihlatud ning tema väljavalituks on Julia Bernheim, avaldas allikas Us Weekly'le. Daily Mail vahendab, et Bernheim oli Petersiga kihlatud enne, kui filmiprodutsent ta Andersoni pärast maha jättis. Petersi sõnul palus Anderson teda endale meheks mobiilisõnumiga olgugi, et mees oli samal ajal kihlatud.

«Minu jaoks isiklikult on olnud need paar nädalat sündmusterohked,» kirjutas Anderson üleeile oma isiklikul Instagrami kontol.

«Aga maailmas on tähtsamaid asju, millest hoolida — kui seda sorti «armusuhe». Mees, keda tean üle 30 aasta. Pidasin teda lähedaseks sõbraks. Keegi, kellele ma võisin loota. Ekstsentriline? — Oh, jah. See oli osa lõbust. Aga ikkagi valus on olla tüssatud,» võttis Anderson oma suhtedraama lühidalt kokku.

Anderson oli aastatel 1995–1998 abielus muusik Tommy Leega. 2006. aastal abielus Pamela muusik Kid Rockiga, oma abielu lahutasid nad 2007. aastal.