LIHTNE MEES ⟩ Lekkis video narkoparun El Chapo kinnipidamisest, kus mees end talunikuks nimetab

Lekkinud video on pärit 2016. aastast, mil mees kinni peeti ja seal vastab El Chapo valvurite küsimustele ning puhastab samal ajal oma käsi näpujälgede andmisel nahale jäänud värvist, vahendas Sky News.

Videos kannab Joaquin «El Chapo» Guzmán beeži vormiriietust, millel on tähis «3870».

Narkoparun El Chapo kannab USA kõrge turvalisusega vanglas eluaegset vanglakaristust.

Kui mehelt küsitakse, mis on tema hüüdnimi, vastab ta kindlalt, et selleks on El Chapo. Kui tal palutakse aga nimetada oma amet, vastab mees rahulikult: «Talunik.».

Guzmán kinnitab seejärel oma tollast 58-aastast vanust ja seda, et tal on põhikooliharidus, et ta ema oli endiselt elus ja pükste suurus oli 34.

Abikaasa nime küsides ütles ta: «Ainus, kellega olen abielus, on Alejandrina Salazar. Kuid see, kellega koos elan, on Emma Coronel.».

Videomaterjal sisaldab ka kaadreid, kus valvurid raseerivad ära narkoparuni mustad vuntsid ja tumedad juuksed.

Seejärel juhatatakse mees sünge väljanägemisega kambrisse, kus talle antakse kätte jope, õhuke madrats ja kaks rulli tualettpaberit.

Guzmán kannab nüüd kõrge turvalisusega USA vanglas eluaegset vanglakaristust ja on ebaselge, miks tema kodumaal Altiplano vanglas neli aastat tagasi tehtud video nüüd avalikkuse ette jõudis.

Seitsmeminutiline klipp avaldati uudisteportaalis Latinus.

Guzmáni advokaat Juan Pablo Badillo kinnitas, et kaadrid on filmitud päeval, mil Guzmán kinni püüti, kuid riigi julgeolekuminister pole video lekkimist kommenteerinud.

Guzmán on praegu 62-aastane.

Möödunud aastal toimunud 11-nädalase kohtuprotsessi jooksul tunnistas El Chapo end süüdi kümnes süüdistuses, sealhulgas narkokaubanduses, rahapesus ja tulirelvade kasutamises.

Tema poega Ovidio Guzmáni süüdistatakse samuti USAs narkokaubanduses ja ta küll vahistati eelmisel aastal, kuid politsei oli sunnitud ta minema laskma, kui raskelt relvastatud kartellivõitlejad neid ümbritsesid.

Kuu aega hiljem tapeti üks vahistamisega seotud ametnik, kui teda tulistati 155 korda El Chapo Sinaloa kartelli kodu lähedal asuvas parklas.

Joaquin «El Chapo» Guzmán on kogu Põhja-Mehhikos tegutseva Sinaloa kartelli endine ninamees. Ametivõimude sõnul sai Sinaloa kartellist üks suurimaid USAd narkootikumidega varustajaid.

2009. aastal pääses Joaquin «El Chapo» Guzmán Forbes’i maailma rikkamate meeste edetabelisse. 701 kohale platseerunud Guzmáni vara väärtust hinnati toona enam kui miljardi dollari suuruseks.

Mõni aeg tagasi mõisteti mõjuvõimas narkoparun eluks ajaks süüdi vähemalt kümnes erinevas kuriteos, muu hulgas rahapesus ja narkokaubanduses.

Teda süüdistati sadade tonnide kokaiini USAsse eksportimises. Sealhulgas heroiini, marihuaana ja metamfetamiini tootmises ning levitamises.

Lisaks süüdistati meest palgamõrvarite kasutamises «sadade» mõrvade, kallaletungide, inimröövide ja konkurentide piinamiste läbiviimisel.