INTERVJUU ⟩ Sünne Valtri bändipoistel on Rotterdami majutus juba bronnitud

«Mul on teatud valem, mida ma (Eurovisiooni laule tehes – toim) järgin. See ei ole mind veel siiani alt vedanud,» kavaldas Sünne. Milline võib see valem küll olla? «Sisetunne,» naeris ta.

Sünne esineb Eesti Laulul koos Väliharfiga, laulu kaasautorid Gert Gregor Källo ja Toomas Laur aga pole kadedad, et laval esineda ei saa. «Meil on hea meel, et me ei pidanud tööd tegema,» torkas Laur, kes mängib muidu Synne Valtri Bandis kitarri. Nende töö tasus ära, on mehed kindlad.