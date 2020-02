Kruiisilaeval suri meeskonnaliige, kellel kahtlustatakse koroonaviirust

Kui hiinlased olid haiglas kontrollis, leiti üks kruiisilaeva meeskonnaliige surnuna. Algul ei kahtlustatud tal koroonaviirust ja arvati, et tegemist oli õnnetusega, kuid hiljem hakati arvama, et tal võis olla koroonaviirus.

Royal Caribbean kruiisifirma Anthem of the Seas laeva meeskonnaliikmed

Anthem of the Seas kruiisi jätkamist on nii koroonaviiruse kui ka meeskonnaliikme surma tõttu edasi lükatud. Reisijad paigutati Bayonne'i hotellidesse.

Veel kolme kruiisilaeva reisijatel on diagnoositud koroonaviirus ja need laevad on karantiinis. Kõige kriitilisem on olukord Jaapanis Yokohama kruiisisadamas oleval Diamond Princessil, kus nakatunuid on 130 ja nakkuse kahtlusega on 336 inimest.