VIDEO ⟩ Viiekordne X-mängude võitja Daniel Dhers pidi MyHits eetris tegema raskeid valikuid

Venetsueelast pärit Dhers saabus Eestisse juba laupäeval. Tallinn ja MyHits stuudio on Dhersile juba tuttavad, sest Simple Sessionil on Dhers osalenud viiel-kuuel korral. Kokku on mees Eestit külastanud umbes 15 korda.

«Iga kord, kui ma saan võimaluse tulla Tallinnasse, ma võtan selle vastu, sest teil on Spot of Tallinn, mis on suurepärane koht, kus sõita,» kiitis Dhers, kelle arvates on Tallinna elamusspordikeskus üks parimaid parke Euroopas.