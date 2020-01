MIS JUHTUS? ⟩ Getter Jaani sotsiaalmeediakontolt on kadunud kõik pildid

Teiseks põhjuseks võib olla see, et lauljatari konto on sattunud küberpättide kätte. Nimelt on küberpätid Eesti Instagrami-staare kimbutanud juba viimased paar aastat. Pätid häkivad sisse staaride sotsiaalmeedia kontodesse ja see järel nõuavad sisu vabastamise eest lunaraha.