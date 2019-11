Järjekordse Eesti sotsiaalmeedia staari konto kaaperdati: küberpätid nõudsid juutuuber Victoria Villigult raha

«Olin USA-s suveülikoolis ja minu Instagrami kontole pääseti sisse nii, et emaili kaudu tuli koostööpakkumine. Kirjas oli link brändi kontole, et saaksin nende sisu enne koostööd üle vaadata. Lingile vajutades avanes Instagrami keskkonnaga identne lehekülg, mis nõudis sisselogimist. Kuna oli kiire, siis sisestasin enda andmed sisselogimislahtritesse. Kui ma peale seda aga telefonist Instagrami avasin, oli mind kontost välja logitud ja minu senised konto sisselogimisandmed enam ei toiminud. Kõigest mõni hetk hiljem saabus juba meil, milles oli öeldud, et kui soovin enda kontot tagasi saada, siis pean maksma 400 dollarit,» selgitas Villig juhtunut pressiteates.