KOLM NIPPI ⟩ Instakaunitar Liza Lind avaldas oma perfektse figuuri saladuse

Maailmarändurist instakaunitar avaldas, et tema heal figuuril on lihtsustatult kolm komponenti. «Sa oled see, mida sööd: kui tahad vormis püsida, siis kõige olulisem asi on oma harjumusi kontrolli all hoida,» õpetas Lind, kuid lisas, et soovitab äärmuslikest dieetidest hoiduda, kuna nendest on raske kinni pidada. Tähtsam on leida hea tasakaal.

Teiseks soovitas Lind iga hinna eest aktiivne olla. «On nii palju võimalusi, kuidas olla aktiivne jõusaalis käimata! Mu isiklikud lemmikud on jalutuskäigud, matkad ja jalgrattasõit, ma ei tee pea kunagi vähem kui 10 000 sammu päevas ja rännates tuleb lihtsalt ka 20–25 000 sammu,» rääkis maailmarändur.

Viimaseks tuletas Lind meelde, et miski ei juhtu üleöö. «On nii oluline, et sellest kontseptsioonist aru saaksite! Ma ütlen seda, kuna peate meeles pidama, et endale tuleb aega anda ja mitte liiga tugevalt pingutada, kuna see viib lihtsalt läbipõlemiseni,» rääkis instakaunitar.