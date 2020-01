POISS, KUS TURVAVÖÖ ON ⟩ Akvaarium-autoga poodi õlle järele sõitnud juutuuber sattus jamasse

Mehele esitatud süüdistused on seotud aasta varem Youtube'i kanalile RacaRaca postitatud videoga, kus Michael koos oma kaksikvenna Danny ja veel ühe sõbraga veega täidetud autoga ühte Adelaide'is asuvasse alkoholipoodi sõidavad.

Triki jaoks lasid vennad vana Ford Laser i ümber ehitada, et siis kuumalaine käes kannatavas linnas üks väike lõbusõit teha.

«Meie autol pole kliimaseadet, nii et oleme ehitanud auto, mis suudab sõita ka siis, kui see on vett täis,» ütles üks vend üle miljoni vaatamise kogunud videos.