VASTIK ÜLLATUS ⟩ Vargad tassisid komandeeringusse läinud mehe kodust minema kõik asjad

«Mu tüdruksõber saatis mulle video, mis näitas, et kogu mu mööbel oli kadunud, sealhulgas televiisor, külmkapp, konditsioneer, arvuti ja voodid. Isegi elutoas rippuvad dekoratiivpildid kadusid,» rääkis Suni-nimeline mees Qilu Evening Newsile.

Ida-Hiina Shandongi provintsis elav mees oli šokeeritud, kui avastas, et tema maja olid millalgi kolmekuuse tööreisi ajal eemal olnud sissemurdjad täielikult tühjendanud.

Oma tüdruksõbrale avaldas Sun koodi aga alles päev enne naasmist, lootes, et pruut läheb ja koristab seal pisut enne, kui ta pikalt tööreisilt tagasi jõuab.

«Näib, et sissemurdjad teavad, et reisin seoses tööga sageli ja, et kedagi ei olnud kodus,» mõtiskles mees.