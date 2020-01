VIDEO ⟩ Tapetud kindral Soleimani tütar ähvardas, et tulekul on tumedad ajad

Kindrali tütar Zeinab Soleimani ütles täna Teherani ülikoolis toimunud mälestusteenistusel, et isa surm äratab vastuhaku ning toob Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli jaoks «tumedamad päevad», vahendas CNN .

Suure rahvahulga ees kõnelenud Soleimani tütar sõnas, et president Trumpi «kuri plaan» Iraak ja Iraan vaenujalale ajada on läbi kukkunud. «Trump, sa kompulsiivne mängur, su strateegiline viga on loonud ajaloolise ühtsuse Iraagi ja Iraani vahel ning ühise igavese viha Ameerika Ühendriikide vastu,» ütles Zeinab Soleimani.