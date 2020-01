VÕÕRAD SULED ⟩ Briti neiu auhinnatud kanepidžinn ehib end eestipärase nimega

Londonist pärit Wynter paiskas oma MUHU brändi turule eelmise aasta lõpus. Tegu on kanepidžinniga, mis sisaldab CBD-d ehk kanepi mittepsühhoaktiivset komponenti, vahendab starndard.co.uk .

Wynter tuli idee peale juba 2017. aastal Tais pidutsedes ja hakkas uurima, kuidas džinni valmistatakse. 2019. aasta juulis jagas ta MUHU ametlikul Instagrami kontol , et pärast üheksat kuud testimist on kanepidžinn valmis.

«Džinn on juba pikemat aega olnud minu lemmikjook. Aga mulle tundus, et džinni maitsed briti turul ei olnud põnevad,» kommenteeris Wynter oma ideed tuua turule kanepidžinn.

Briti neiu lisas, et joogi valmistamisel eksiti mitmel korral, kuid lõpuks saavutati soovitud tulemus. «Maitsev lillenootidega džinn, millele on lisatud CBD,» täpsustas Wynter ja lisas: «Olen aasta vältel CBD-d oma kokteilidesse lisanud. Tunnen, et olen vaimselt rohkem pingevaba.»