KUUMAD PILDID ⟩ Briti vutiklubi küttis fännid üles striptiisiga

Inglismaa kolmandas liigas League One mängiva Ipswitch Towni fänne võis positiivselt üllatada, et klubi nende eest nii hoolitseb. White Horse pubist leidsid nad 1. jaanuari mängu eel õluvaliku ja tõsiselt kuumad tantsijannad.

Pubi omaniku Alistair Wattsi sõnul on kõik väga rahul. Fännid on maininud, et kodus Ipswitchiski võiks midagi sellist leida. Ka politsei ei kurda - parem purjutavad jalkafännid turvaliselt pubis, kui linna peal pahandusi tegemas, mainis Watts.