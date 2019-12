VIDEO ⟩ BBC kümnendi kõige humoorikamal videol jooksevad poliitikaeksperdi lapsed otse-eetrisse

Naine üritab liikuda nii, et ta ei jääks kaamerasse, kuid ta ikkagi jääb. Kelly naine sõnas hiljem meediale, et ta vaatas ülekannet teisest toast televiisorist ja siis märkas mehe juures tütart ning tal hakkas väga kiire.

BBC-s vastutas Kelly otse-eetri eest toimetaja Julia Macfarlane, kes hiljem teatas Twitteris, et see juhtum lastega oli tema karjääri tipphetk.

«Pean seda oma elu suureks privileegiks, et olin sel päeval toimetaja. Mina ja teised, kes me Kellyt ja ta lapsi nägime, naersime nii, et pisarad silmis ja me olime sõnatud ega suutnud järgnevad 10 minutit mitte midagi teha,» kirjeldas Macfarlane seda hetke.