KAS MÄLETAD TEDA? ⟩ Kunagine tippjooksja Marion Jones kaotas kõik ja pidi trellide taga olema, kuid mida teeb ta nüüd?

USA meedia teatel arvati pärast tema neid saavutusi, et teda ootab ees veel palju rekordeid, kuid läks teisiti, sest ilmnes, et ta oli alates 1999. aastast tarvitanud dopingut.

Jones tegi 2007 avaliku pöördumise, milles paljastas, et ta kasutas pikka aega anaboolseid steroide ja kasvuhormooni. Selle tõttu jäi ta ilma Sydney olümpiamängude medalitest. Sama saatus tabas ka Jonesi abikaasat, kuulitõukajat C J Hunterit, kes samuti oli seotud Balco labori skandaaliga.

USA New Yorgi kohus mõistis Jonesi 2008. aasta jaanuaris valevande andmise eest pooleks aastaks trellide taha. Jonesil oli vanglas raske, ta sattus kaklusse ja ta pandi rohkem kui üheks kuuks üksikvangistusse, kus tal tekkisid vaimse tervise häired.

Marion Jones 2008. aasta jaanuaris New Yorgi kohtus, kus talle määrati poole aasta pikkune vangistus

Jones tunnistas hiljem, et ta on tänulik oma toreda perekonna eest, mille liikmed talle kunagi selga ei keeranud.

Ta praegune abikaasa on Barbadose päritolu sprinter Obadele Thompson, kes on oma naist igakülgselt abistanud ja toetanud. Jonesi sõnul pakkus Thompson talle turvalist kodu, kus ta sai oma elu taas üles ehitada.

Neil on kaks last, perre kulub ka kolmas laps, kelle isa on Jonesi endine elukaaslane, sprinter Tim Montgomery.