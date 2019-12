SPIOONISKANDAAL ⟩ Küprosel vahistati kolmik, kes on seotud jälgimisseadmeid täistuubitud kiirabiautoga

Küprose politsei arreteeris eelmisel nädalal Iisraeli endisele luureohvitserile kuuluva ettevõtte kolm töötajat, sest neid kahtlustatakse kõrgtehnoloogilises jälitusautos pealtkuulamistehnika kasutamises, vahendas The Guardian.

See on viimane mitmest viimastel aastatel lahvatanud Iisraeliga seotud spiooniskandaalist. Rahvusvahelisel tasandil ollakse üha enam mures järjest enam leviva Iisraeli nuhkvara- ja jälitusettevõtete tegevusega.

Nimelt arvatakse, et Iisraeli spiooni-ettevõtted müüvad nuhkvara, mida väidetavalt kasutatakse ka inimõiguste aktivistide telefonide häkkimiseks.

Küprosel vahistatatud kolm inimest on seotud firmaga WiSpear, mille omanik on iisraellane Tal Dilian. Kohalikus meedias kirjeldatakse meest kui endist Iisraeli luureohvitseri, kelle kliendid on Aafrikas ja Kaug-Idas.

Ajakirjas Forbes tänavu ilmunud intervjuus kiitles Küprosel viibiv Dilian vahistamistega seotud sõidukis olevate jälitusvõimalustega.

Tegemist on nimelt vana kiirabiautoga, kuhu on paigaldatud üheksa miljoni dollari väärtuses jälgimistehnikat, millega on võimalik kuulata pealt telefone ja jälgida WhatsApis vahetatavat infot lausa ühe kilomeetri kauguselt.

Forbes tegi kaubikust ka video, mis hakkas Küprosel massiliselt levima ja põhjustas sõiduki uurimise.

Kaubik arestiti Küprose võimude poolt juba eelmisel kuul ja sellega seotud kolm isikut eelmise nädala neljapäeval.

Küprose suurima opositsioonipartei Akeli juht Andros Kyprianou sõnul on neil teavet, et sõiduk osales saarel luuramises aktiivselt

«Me teame palju, palju rohkem kui see, mida me avalikult ütleme. Meieni jõudnud teave on äärmiselt murettekitav ses osas, kes on sellesse protsessi kaasatud või millised kontaktid toimusid viimastel aastatel,» lisas Kyprianou.

Poliitiku sõnul tekitab see kahtlusi, kui Küprose-suguses väikeses kohas liigub ringi üheksa miljonit dollarit väärt sõiduk. «Siis tekivad meil kahtlused selle kohta, mida see siin teeb ja kuidas toimib. Eeldame, et valitsus pakub veenvaid vastuseid,» tõdes Kyprianou.

Küprosel kinni peetud kaks meest ja üks naine seisavad silmitsi 13 süüdistusega, mis on seotud eraelu puutumatuse seaduste rikkumise, isiklike andmete töötlemise, dokumentide võltsimise ja saare raadiosideseaduse rikkumisega.

Varasemas avalduses ütles politsei, et nende uurimine oli seotud andmete privaatsuse rikkumisega.

Dilian ja WiSpear lükkasid tagasi mis tahes õiguserikkumiste väited, mis väidavad, et kaubik viibis saarel meeleavaldusel ja ettevõtte väited Forbesile olid tahtlikult valesti tõlgendatud.

Forbesi intervjuu ajal näitas Dilian ajakirjanikule, kuidas tema varustus suudab 200 meetri kaugusel kolleegi Huawei telefoni juhtida ja seadmesse pahavara laadida.

Reporteri jälgimisel ilmusid katseisiku WhatsApi kontole saadetud teated WiSpeari kaubikus olevasse monitori.

WiSpeari jälitusauto sisevaade. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Meedia teatel veetis Dilian 24 aastat Iisraeli kaitseväes elitaarses lahinguüksuses ja töötas luurekorpuse tehnoloogilise üksuse ülemkomandörina, enne kui alustas äritegevust nutitelefonide seireettevõttega Circles, mille ta 2010. aastal maha müüs.

Hiljem asutas mees krüpteeritud side luurega tegeleva ettevõtte Intellexa ja WiSpeari, mille eesmärk on pakkuda distantsilt pealtkuulamist.

Ettevõte on eitanud Küprose ametivõimudele teenuste osutamist ja väidab, et ei paku luureteenuseid.