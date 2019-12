HEAD TÜDRUKUD NII EI TEE ⟩ Telesarja «Vaprad ja ilusad» staar ajab seksikate piltide müügiga roppu raha kokku

Maitland avaldab, et teenib ainult täiskasvanutele meelelahutust pakkudes palju rohkem raha, kui siis, mil ta teenis leiba tavalise näitlejana, vahendab Daily Star.

Telesarjast «Vaprad ja ilusad» ning «Boy Meets World» tuntuks saanud näitlejatar ei kahetse seda, et ta tavalise näitlejatöö n-ö pornotähe ameti vastu vahetas. Ka naerab ta välja kõik need inimesed, kes arvavad, et tal pole piisavalt talenti, et teles läbi lüüa.

«Vaprates ja ilusates» alustas ta 1987. aastal ja tegi sarjas kaasa kolm aastat, ta mängis seal Jessica Forresteri tegelaskuju. Tegemist oli Maitlandi esimese suure rolliga ning ta oli sarjas kaasa lüües kõigest 16-aastane ja käis veel keskkoolis.

Maitland Ward 2015. aastal. FOTO: BuzzFoto.com/Scanpix

«Kui inimesed ütlevad, et «ta pidi pornot tegema hakkama», naeran ma alati, sest see on hea asi ja ma teenin nüüd palju rohkem,» rääkis ta väljaandele Daily Beast.

Pärast seda, kui «Boy Meets World» telesarja tootmine 2000. aastal lõpetati, tegi ta veel mõned rollid Hollywoodis ja asus siis stsenaristiks õppima.

Ent Maitland sõnab ise, et tema «suur läbimurre» tuli alles kümme aastat hiljem, kui ta koomiksi konventsioonil kehastus ümber ilukirjanduslikuks tegelaseks.

Maitland Ward 2013. aastal FOTO: BuzzFoto.com/Scanpix

Sel ajal töötas tema heaks veel publitsist, kes ei kiitnud naise paljastavaid kostüüme ja pilte heaks. «Mul oli publitsist, kes oli nagu: «Lõpeta seksikate piltide postitamine. Nad ei palka sind mitte kuskile, kui sa nii teed»,» meenutas Maitland.

Ka rääkis näitlejatar, et publitsist soovitas tal kandideerida ka «Disney-emme» rollidesse, ent see ei huvitanud Maitlandi. «Ta arvas, et ta annab mul häid nõuandeid, aga see polnud lihtsalt minu jaoks.»

«Mind peeti komöödiatäheks ja üritasin selle vastu võidelda. Ma ei tahtnud «Disney-emmet» mängida.»