50 MINUTIGA 50 MILJONIT ⟩ Vormel-1 bossi tütre kodus käisid vargad

Briti väljaanne kirjutab, et vargad rüüstasid naise kodu vahetult pärast seda, kui ta jõulupühadeks Londonist minema sõitis.

Arvatakse, et vargaid oli kolm ja et nad sisenesid majja tagahoovi kaudu.

«See vargus on šokeeriv, kuna tegemist on Londoni ühe kõige turvalisema majaga Londoni ühel kõige turvalisemal tänaval,» rääkis allikas väljaandele The Sun.