Uus-Meremaa politsei käivitas vulkaanipurskes hukkunute tõttu kriminaaluurimise

Reuters.com teatel on seni andmed viie hukkunu kohta, kuid kuna 8 inimest on ikka kadunud, võib elu kaotanuid olla rohkem.

Kannatada sai 34 inimest, kellest osadel on väga raskeid põletushaavu.

Politsei ja päästjate arvates on kadunud inimesed ikka saarel, olles mattunud vulkaanipurske ajal välja paiskunud tuha alla.

Uus-Meremaa White Islandi saare vulkaanipurskes hukkus 5 inimest ja 8 on seni kadunud FOTO: CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

«Kuna katastroofist on juba mõni aeg möödas, siis ei ole tõenäoliselt sinna jäänud inimesed elu,» sõnas politsei eisndaja John Tims.

Uus-Meremaa politseiallika teatel oli vulkaani pursete tekkides White Islandi saarel 47 inimest, kellest 38 oli kruiisilaevalt Ovations of the Seas. Saarel olnutest 1 oli Malaisiast, 2 oli Suurbritanniast, 2 Hiinast, 4 Saksamaalt, 5 Uus-Meremaalt, 9 USAst ja 24 Austraaliast.

Kruiisilaev Ovation of the Seas Uus-meremaal Taurangas. Sellelet laevalt pärit turiste oli vulkaanipurske tekkides White Islandi saarel FOTO: DAVID ROWLAND / EPA/Scanpix

Vulkaani juurest otsepilti edastanud kaamera näitas, et üks turistide grupp oli purske tekkimise ajal kraatris.

«See on kohutav tragöödia. Olen leinas teiega, kes te kaotasite pereliikmeid ja kelle saatus on seni teadmata. Tunnen kaasa. Nüüd on teada, et purske tekkimise ajal oli saarel kaks suurt turistigruppi, kellest osa evakueerus õigel ajal,» sõnas Ardern.

Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern rääkimas vulkaanisaarelt kannatanuid päästnud politseinikega FOTO: DOM THOMAS/AFP/Scanpix

Uus-Meremaa peaminister kiitis ja tänas päästjaid, kes hoolimata vulkaaniohust lendasid White Islandi saarele ellujäänuid otsima ja ära tooma.

«Päästjad langetasid raske otsuse, seades enda elu teisi päästes ohtu, sest vulkaan jätkas purskamist ja oht hukkuda oli suur. Tegemist on professionaalsete päästjatega, kes sellises olukorras oma turvalisusele ei mõtle,» lisas Ardern.

Kannatanutele esmaabi andnud kiirabiarsti Geoff Hopkinsis sõnul olid inimesed sellel vulkaanisaarel paanikas ning osa neist hüppas merre ja üritas saarelt ära ujuda.

Hopkins lisas, et osadel purskes kannatada saanute vigastused on väga rasked, kuna tegemist on nahapõletusega ja mõni neist ei jää ellu.

«Minu arvates said kõik, kes eluga pääsesid, vähem või rohkem põletada. Kõige väiksemad olid vigastused neil turistidel, kes kiiresti pääsesid helikopterisse. Inimesed kandsid sellele saarele minnes suveriideid, paljast nahka oli palju. Paljudel oli ka nägu põlenud. Osade kannatanute riided olid terved, kuid kui riided lahti lõigati, siis paljastus põlenud nahk. See vaatepilt ei lähe iialgi meelest,» teatas kiirabiarst.

White Islandi, maoori keeles Whakaari saare vulkaan hakkas purskama 9. detsembril kell 14. 11 kohaliku aja järgi.

Uus-Meremaa White Islandi saare vulkaan hakkas purskama FOTO: /AP/Scanpix

Tegemist on aktiivse kihtvulkaaniga, mis asub Uus-Meremaa Põhjasarest 48 kilomeetri kaugusel.

See vulkaaniline saar on ümar, diameeter on 2 kilomeetrit ja kõrgus mere pinnast on 321 meetrit.

Saarel on ka suurem veealune vulkaan, mille kõrgus merepõhjast on 1600 meetrit.

Kuni 1930. aastateni kaevandati White Islandi saarel väävlit. 1914. aastal varises osa kraatrist sisse ja 10 kaevurit hukkus.

Praegu on see saar tegevulkaani tõttu populaarne turismisihtkoht.