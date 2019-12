Video: NASA aegvõte näitab, kuidas Merkuur liigub «rahuliku» Päikese eest mööda

NASA teatel pakuvad Solar Dynamics Observatory (SDO) tehtud kaadrid sündmusest «eriti selget pilti» ning taustal on näha «ebaharilikult rahulikku» Päikest, teatab msn.com.

Merkuuri (must täpp) liikumine Päikese ees FOTO: ASA/Joel Kowsky/Cover Images/Scanpix

Järgmisel korral liigub Merkuur Maalt vaadatuna Päikese eest läbi 2032. aastal. Veel näeb Merkuuri sellist liikumist 2039. ja 2049. aastal.

SDO video on 5,5 tunni pikkune, kuid NASA tegi sellest paariminutilise video.

«Merkuur liigub Maalt vaadatuna tavaliselt Päikese ülevalt või alt, kuid möödunud kuul oli haruldane vaatepilt, mil ta liikus peaaegu keskelt läbi. Saime sellest sündmusest väga selged kaadrid,» teatasid SDO esindajad.

Astronoomide teatel on Päikese aktiivsus tsükliline ja seda aktiivsust iseloomustavad päikeseplekid.

Päike praegu solaarmiinumimis, mis tähendab, et praegu on 11,4 aastase pikkuses tsüklis langus, mil päikeseplekke on vähem ja päikese pinnaseaktiivsus on langenud ehk Päike on «rahulik».

NASA pilt, millel on näha Merkuuri liikumist päikese ees FOTO: ZUMAPRESS.com/scanpix

Maa asukoht päikesesüsteemis võimaldab inimkonnal näha Merkuuri ja Veenuse transiiti Päikese ees. Merkuur liigub sajandis Päikese eest läbi 13 korda. Veenuse transiit on harvem, eelmine toimus 2012. aastal ja järgmine on alles 2117. aastal.

NASA Jet Propulsion Laboratory haridustehnoloogia spetsialisti Lyle Tavernieri sõnul võib transiitide uurimine aidata teadlastel leida uusi eksoplaneete - meie päikesesüsteemist väljaspool asuvaid planeete.

Kui planeet liigub tähe ees, põhjustab see tähe heleduse kahanemist. Kui see kahanemine toimub korrapäraste ajavahemike järel, siis võib oletada, et planeet tiirleb selle ümber.

Tavernieri sõnul on NASA transiitide uurimne aidanud avastada üle 2700 eksoplaneedi. Praegu uuritakse umbes 200 000 tähte lootusega leida veel üle 10 000 eksoplaneedi.

Teadlane lisas, et Merkuuri ja Veenuse transiidid aitavad paremini mõista ka nende planeetide atmosfääri kõige kaugemat osa ehk eksosfääri.