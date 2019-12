Esimene intervjuu ⟩ Merlyn Uusküla emarollist: see ei ole meelakkumine

«Beebiga on elu elumuutus päris-päris suur. Unetud ööd ei ole mulle enam võõrad ja lapsed jonnid ja nutud ja kõik-kõik-kõik,» avaldas lauljatar ning lisas, et tunneb pärast kahte kuud, et võiks juba ka «koopast» välja tulla.

Lisaks tunnistas lauljatar avameelselt, kuidas talle emaroll sobib. «Olgem ausad, alguses oli ikka päris-päris raske. Justnimelt see elumuutus, et kui sa enne oled harjunud uksest välja minema just siis, kui sa ise tahad või täpselt siis, kui sul on tunne, siis nüüd sa pead ikkagi arvestama oma väikese beebikese vajadustega, tema une- ja söögiajaga.»

«Selles mõttes see pole meelakkumine see ema amet, aga samas see väike naeratus, mis sealt tuleb, see korvab kõik selle raske, mis on selle kõrval,» tunnistas Merlyn.

«Nii hullult raske ei ole, aga kindlasti see on raskem, kui ma arvasin.»

Merlyn avaldas «Õhtus!» ka, et 2-kuusel Ralf Hubertil on iseloomu juba omajagu. «Kui on jonni, siis on ikka täiega jonni, nii et poisil iseloomu on,» lisas lauljatar kelmika muige saatel.