Pildid ja video: USA loodeosa tabas võimas Tsüklonpomm

Politsei teatas mitmes kohas maanteede sulgemisest, kuna lume tõttu olid need teed muutunud läbimatuks ja teedehooldusfirmadel võttis teede lahtiajamine aega.

Samuti on ära jäetud sadu lende, kuna lennuväljade maandumis-ja õhkutõusmisrajad kattusid paksu lumega, muutes lennukite maandumise ohtlikuks. Lennujaamades on lõksus tuhandeid inimesi.

Oregonist Californiasse sõitnud teatasid sotsiaalmeedias, et lumi on seal nii paks, et nad ei saa oma autodega edasi sõita.