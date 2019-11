Victoria Beckham avalikustas püsiva abielu saladuse

Victoria ütles Jimmy Kimmeli Live'is: «Olen David'iga juba üle 20 aasta abielus olnud ja olen temasse väga kiindunud. Ta on hea isa, ta on väga hea isa.»

Moeloojal ja endisel jalgpallitähel on neli last: Brooklyn, Romeo, Cruz ja Harper.

«Tead, ma arvan, et lapsed on meie prioriteet ja kõik, mis me teeme, keerleb laste ümber. Me mõlemad teema ka kõvasti tööd. Me armastame seda, mida me tööalaselt teeme,» rääkis Beckham.