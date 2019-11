Nunnumeeter laes! Harry ja Kate jagavad sotsiaalmeedias oma lastest armsaid pilte

اليوم هو عيدميلاد الامير تشارلز امير ويلز الواحد والسبعون فقد ولد #في_مثل_هذا_اليوم عام ١٩٤٨ ، ونشرت صور جديدة بهذه المناسبة ، فقد نشرت صورة للأمير مع ابنه هاري وحفيده ارتشي ، وايضاً مع اخيه الامير اندرو ، وايضاً صورة له مع الدوقة كيت وحفيده الامير لويس . احتفل الامير بعيدميلاده في الهند حيث يزور الامير تشارلز الهند. Today is the 71st birthday of Prince Charles, the Prince of Wales. new photos has been published : with his son Harry and his grandson Archie, also with his brother Prince Andrew, and also a photo of him with the Duchess Kate and his grandson Prince Louis. The Prince celebrated his birthday in India, where the Prince is visiting India. Credit : @theroyalfamily @kensingtonroyal @sussexroyal @hrhthedukeofyork #happybirthdayHRH #princecharles #princeofwales #princeharry #dukeofsussex #archieharrison #princeandrew #dukeofyork #dukeofedinburgh #queenelizabeth #britishroyal #britishroyalfamily #duchesskate #katemiddleton #duchessofcambridge #dukeandduchessofcambridge #princewilliam #princelouis #العائلة_الملكية #العائلة_المالكة_البريطانية #الامير_تشارلز #الامير_هاري #الامير_ويليام #دوق_كامبريدج #دوق_ساسكس #ارتشي_هاريسون #دوقة_كامبريدج #الملكة_اليزابيث #الأمير_أندرو

