Ameerika lauljatar Britney Spears (37) vallutas üheksakümnendate lõpus edetabelid ja 16-aastasest neiust sai üleöö maailmakuulus popstaar. 20 aastat hiljem on tähesärast järel tolm: staar on lõpetanud laulmise ning jäänud ilma lastest.

Britney Spears on paljudele teada tänu hittlugudele nagu «Oops!... I Did It Again», «...Baby One More Time», «I'm a Slave 4 U» jpt. Need lood pärinevad popstaari hiigelaegadest, kuid aastatega on Spearsi kohale tekkinud tumedad pilved.

Spears on perekondlike põhjuste ning oma vaimsete probleemide tõttu kõrvale heitnud muusikakarjääri. Kõigele lisaks on tal olnud raskusi lapsevanema rolliga ja praeguseks on kunagine popstaar osaliselt kaotanud oma laste hooldusõigused.

Britney Spears 2002. aastal. Popstaar on oma karjääri tipus, tal on välja tulnud kolm albumit ning Spears on äsja saanud 20-aastaseks. FOTO: Claudio Bresciani/SCANPIX

Britney Jean Spears sündis 1981. aastal Mississippi osariigis, ta on kolmest lapsest keskmine. Spears tahtis juba väiksena saada staariks ning hakkas unistuse nimel varakult võtma laulu- ning tantsutunde.

10-aastaselt liitus Spears Disney kanali klubiga Mickey Mouse, kus olid ka teised tulevased muusikamaailma staarid nagu Christina Aguilera ja Justin Timberlake. Kuigi see kogemus jäi üürikeseks (saade lõpetati kaks aastat hiljem) sai Spears saatest vajaliku kogemuse ning tõuke meelelahutusmaailma.

Kolm aastat hiljem, 1998. aastal andiski 16-aastane Spears välja oma esimese hittloo «...Baby one more time», millele valmis vastuoluline muusikavideo. Spears tuuritas samal ajal poistebändi NSYNC soojendusesinejana ja tema esimene singel tõusis kiirelt edetabelite tippu.

Mõned kuud hiljem, 1999. aastal, andis Spears välja oma debüütalbumi, mis kandis tema esimese singli nime. Spears saavutas oma esikalbumiga 20 aastat tagasi meeletu menu.

1999. aastal osteti Spearsi debüütalbumit kokku üle kümne miljoni koopia, ta oli Billboardi parim naissoost popartist, parim uus popstaar, tema esikalbum oli Billboardi parima 200 albumi seas ja ta oli tol aastal ka Billboard 100 parima naissolisti seas.

Spears võitis 2000. aasta alguses tänu debüütalbumile mitmeid auhindu, sealhulgas MTV ja Teen Choice'i tiitleid. Ta sai samal aastal ka kaks Grammy nominatsiooni. Noore neiu kuulsusega kaasnes aga meedia pahameel, sest Spearsi välimust peeti liiga seksikaks.

Ühest küljest oli Spearsi kuvand süütu ja ta väitis, et hoidub vahekorrast kuni abiellumiseni. Teisalt oli popstaari imidž laval kui ka kinoekraanil seksuaalne ja provokatiivne.

Kaader 2002. aasta filmist «Risttee», kus Britney Spears kehastas peategelast. (Vasakult paremale: Taryn Manning, Britney Spears ja Zoe Saldana.) FOTO: Rights Managed/Paramount Pictures / Ronald Gran/Scanpix

Spears, nagu ka paljud teised popstaarid, proovis lisaks laulmisele ka näitlejakarjääri. Tema esimene suurem roll 2002. aastal filmis «Risttee» jäi aga tema viimaseks. Kuigi film teenis piletimüügiga 60 miljonit dollarit, sai see kriitikutelt kõvasti negatiivset tagasisidet.

Lisaks lühikeseks jäänud näitlejakarjäärile lõppes 2002. aastal ka noore naise neli aastat kestnud suhe poistebändi NSYNC liikme Justin Timberlake'iga. Aasta pärast nende lahkuminekut tunnistas Timberlake, et Spears oli meest taustatantsija Wade Robsoniga petnud ja seda rohkem kui korra.

Olgugi, et Forbes ajakiri kuulutas tol aastal Spearsi maailma kõige mõjuvõimsamaks kuulsuseks, otsustas 20-aastane Spears just siis enda eraelu tõttu teha oma esimese karjääripausi.

Laulja Justin Timberlake ja Britney Spears olid romantilises suhtes aastatel 1998 kuni 2002. Fotole jäi rõõmus paar 2002. aasta veebruaris, kuid sama aasta sügiseks oli nende suhe karil. Timberlake on tunnistanud, et lõpetas suhte ise, kuna Spears pettis teda ning mees kirjutas nende lahkuminekust kahe tunniga tuntud hittloo «Cry me a river». FOTO: Chris Gardner/AP/Scanpix

Spearsi paus kestis kuus kuud ja selle ajaga loobus lauljatar oma süütust imidžist täielikult. Popstaar hakkas ohtralt pidutsema ja jooma ning tunnistas avalikult, et kaotas Timberlake'ile oma süütuse.

Vahetult pärast seda, kui Spearsi vanemad lahutasid, ei pidanud Spears enam pingele vastu ning puhkes intervjuu ajal nutma. Maailmakuulsa staari kohale kerkisid 2002. aastal esimesed tumedad pilved.

Järgmisel aastal naases Spears lavale ning tegi koostööd popdiiva Madonnaga. Nende esinemist muusikavideode auhindadel peetakse koguni ajalooliseks, kuna Spears ja Madonna jagasid laval magusat suudlust.

Neli kuud hiljem, 2004. aasta jaanuaris, šokeeris Spears oma fänne ja abiellus lapsepõlve sõbra Jason Alexandriga. Nende abielu jäi aga lühikeseks ning see tühistati kõigest 55 tundi hiljem. «Nali, mis läks liiga kaugele,» kirjeldas Spearsi mänedžer juhtunut.

Spears ei olnud aga pikalt kurb. 2004. aasta septembris abiellus popstaar salaja oma endise taustatantsija Kevin Federline'iga. Viimane oli astunud popstaariga suhtesse ajal, mil tema endine kallim ootas nende teist last.

Britney Spears abiellus Kevin Federline'iga salaja ajal, mil mehe endine tüdruksõber ootas nende teist last. Antud foto saatis paar lajali oma jõulukaardina 2005. aastal. FOTO: MB Pictures/Scanpix

Kuigi Spearsi eraelu näis problemaatiline, võitis ta 2005. aastal oma «Toxic» loo eest oma esimese ja ainsa Grammy auhinna. Samal aastal teatas lauljatar, et ootab koos Federline'iga oma esimest last. Sean Preston sündis 2005. aasta septembris, järgmise aasta oktoobris sündis Spearsi teine poeg Jayden James.

Kaks kuud pärast oma teise poja sündi Spears ja Federline lahutasid. Järgnes keeruline ja raske 2007. aasta, mida paljud mäletavad kui aega, mil popstaar ajas oma pea kiilaks, kaotas oma laste hooldusõigused Federline'ile ning sotsiaalmeedias levis video «Leave Britney alone!».

Britney Spears 2007. aasta veebruaris. Lauljatar oli päev enne kaamerate ees oma pea kiilaks ajanud. FOTO: Scanpix

Kaksteist aastat pärast juhtunut, 2019. aastal, jõudis avalikkuse ette ka põhjus, miks Spears 25-aastaselt enda juuksed 16. veebruari õhtul maha ajas.

Nimelt tunnistas Spears tätoveerijale, keda ta samal õhtul külastas, et tal oli kõrini sellest, et inimesed tema juukseid näppisid. «Ma ei taha, et keegi mu pead katsuks. Ma ei taha, et keegi mu juukseid katsuks. Mul on kõrini sellest, et inimesed mu juukseid katsuvad,» oli Spears tol õhtul tunnistanud.

Mõned päevad hiljem läks Spears California ravikliinikusse, kuid lahkus sealt vähem kui 24 tundi hiljem. Kõigele vaatamata tegutses Spears oma muusikakarjääriga ning andis nii 2007. kui ka 2008. aastal välja stuudioalbumi. Selle varjus jätkusid aga probleemid tema eraelus.

Britney Spears oli raskustes ka 2008. aasta alguses. Pildil on naine kiirabiautos, mis saabus lauljatarile 3. jaanuari südaööl, et Spears haiglasse viia. Tal oli ümber vaid voodilina ning tema jalad olid kanderaami külge kinnitatud. FOTO: DTD/BuzzFoto.com/Scanpix

2008. aasta alguses kutsuti Spearsile kiirabi. Popstaar oli läinud endast välja, kui tema lastele, kes olid emal külas, tuldi järgi. Spears lukustanud end ühe oma lapsega tuppa ning vajas rahustamist. Ta viid haiglasse, kus ta viibis 48 tundi ning vajas pidevat valvet.

Nende kahe aasta jooksul oli popstaaril probleeme nii alkoholi kui ka narkootikumidega. Spearsile määrati kohtu poolt kohustuslikud alkoholi- ning narkotestid. Kohus lubas tal oma lastega samas ruumis viibida vaid koos järelevalvega.

Järgnesid veel kaks albumit vastavalt 2011. ja 2013. aastal. Spearsi hetkel viimane, üheksas stuudioalbum ilmus 2016. aastal. See põrutas oma esimesel nädalal Billboardi kolmandale kohale, kuid jäi kõvasti alla Spearsi edukale debüüdile.

Britney Spears oma kahe poja Jayden James ja Sean Prestoniga 2013. aastal. Kuigi lauljatar oli 2007. aastal väidetavalt kõik laste hooldusõigused kaotanud, toimusid läbirääkimised eksabikaasa Federline'iga jooksvalt aastaid. Nõnda sai Spears kuus aastat pärast hooldusõiguste kaotamist oma lapsi külastada ning isegi filmi esilinastustele kaasa võtta. FOTO: Byron Purvis/AdMedia/SIPA/Scanpix

2019. aastal sattus Spears taas meedia huviorbiiti - ta peatas teadmata ajaks oma karjääri ning läks vabatahtlikult psühhiaatrikliinikusse.

Selle aasta alguses tunnistas Spears, et peab oma vaimse tervise pärast aja maha võtma. Nõnda peatas Spears jaanuaris teadmata ajaks oma tuuri, põhjendades otsust sellega, et tema isa viibis raskes seisus haiglas. Aprillis tunnistas lauljatar, et talle määratud tablettide segu muutus ebaefektiivseks ja ta lõpetas ravimite tarvitamise täielikult.

Selleks, et toime tulla isa terviseprobleemidest tuleneva mentaalse stressiga, otsustas Spears otsida ka professionaalset abi. Spears kirjutas end sisse psühhiaatriakliinikusse ja oli seal ravil 30 päeva. Ta kirjutas end välja mai alguses.

Mais vihjas Spearsi mänadžer, et lauljatar ei pruugi enam kunagi esineda. «Nii palju kui mina tean, ei naase ta lähitulevikus oma tuuri juurde. Arvatavasti ei naase ta kunagi,» nentis Spearsi pikaajaline mänadžer.

Britney Spears koos oma praeguse kallima Sam Asghariga 2019. aasta juulis. Paar on olnud koos juba mõnda aega. Nad kohtusid lauljatari muusikavideo filmimisel 2016. aastal. FOTO: KEVIN WINTER/AFP/Scanpix

Septembris sai Spears taas väikese tagasilöögi. Nimelt jõudis Spears koos eksabikaasa Federline'iga TMZ teatel 2018. aastal kokkuleppele, et nad jagavad oma laste hooldusõigusi 50/50. Sel aastal, paar kuud tagasi, vähendati aga popstaari hooldusõigused 30% peale.

Tundub, et karjääri kõrvale heitnud Spears naudib hetkel meelsasti oma rahulikumat eluviisi. Ta veedab palju aega oma kallima Sam Asghariga ja jagab nende jooga sessioone Instagramis. Spearsi sotsiaalmeediast on näha, et naine keskendub jõudsalt oma füüsilisele ning vaimsele tervisele.