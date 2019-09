Järjekordne tagasilöök! Britney Spearsil on nüüdsest oma laste üle piiratumad hooldusõigused

Britney Spearsil (37) on olnud rasked ajad. Aasta alguses teatas laulja, et lõpetab oma tuuri isa tervise pärast. Aprillis tunnistas Britney, et kannatab emotsionaalse stressi all, ning registreeris end kuni mai alguseni sisse psühhiaatrikliinikusse. Nüüd on aga Britney koos eksabikaasa Kevin Federline'iga (41) jõudnud uuele kokkuleppele, mis puudutab nende laste hooldusõigusi, vahendab TMZ.