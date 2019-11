Video: surmaveokiga seotud Briti kõige tagaotsitumad vennad põgenesid võimude eest

Vaid loetud päevad enne seda, kui Briti politsei leidis 23. oktoobril Essexis Wateglade'i tööstuspargis parkinud veokist 39 surnukeha, jälitasid sealsed võimud kahte raskeveokit, mille roolis olid Briti tagaotsituimad vennad Ronan ja Chris Hughes, vahendas Daily Mail.

Nüüdseks kümme päeva jooksus olnud vennad Ronan (40) ja Chris (39) Hughes on Põhja-Iirimaal, Iirimaal ja Inglismaal tagaotsitud seoses tapmise ja inimkaubanduse kahtlustusega.

Ronan ja Chris Hughes FOTO: AFP / Scanpix

Hiljuti hakkas internetis levima mobiilivideo, kus on näha roheline veoauto, mille roolis on Ronan Hughes ja punase-valgekirju veoauto, mille roolis on Chris Hughes.

Ronan Hughes'ile kuuluv veoauto FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Mobiilikaamera tabas vendade juhitud veoautod ajal, mil mehed eirasid Humberside’is asuva Imminghami sadama lähistel neile peatumismärguande teinud ja seetõttu neid taga ajama asunud Sõidukijuhtide ja Sõidukite Standardite Agentuuri töötajat.

Chris Hughes'ile kuuluv veoauto FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Selliseid kontrolle tegevad sõidukid on Suurbritannia sadamates tavaline nähtus ja nende peamine eesmärk on kaardistada ohtlikud veokid ning need peatada.

Kui aga ametnike märguannet eiratakse, on neil õigus veokit jälitada.

Ronan ja Chris Huges'ist said Suurbritannia kõige tagaotsitumad mehed pärast seda, kui politseil tekkis kahtlus, et vennad on Essexist leitud surmaveokiga seotud.

Teadaolevalt helistas Ronan Hughes politesse vaid mõned minutid pärast seda, kui surmaveokit juhtinud Maurice «Mo» Robinson seoses mõrvakahtlustusega vahistati.

Hughes ütles oma telefonikõnes, et peab rääkima kellegagi seoses Mo Robinsoniga ja väitis, et Robinson ei ole millegi illegaalsega seotud ega teadnud veokis olnud lastist midagi, kirjutas Belfast Live eelmisel nädalal.