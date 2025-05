Suri teletegija Kristi Loigo

2023. aastal, kui taevastele radadele lahkus Kristi abikaasa Jan Loigo, rääkis naine avameelselt, kuidas see pani põntsu tema tervisele ja vaimule.



«Mu süda ja hing ei võta seda veel vastu, ma jään sind igatsema,» jätkas naine ja lisas: «Ma ei tea, mida teha, kuidas olla ja kuhu valu välja elada. Ma lihtsalt ei tea, kuidas ma selle üle elan? Hing on kinni ja pisarad ei lõppe…» kirjutas ta toona ühismeediasse tehtud südamlikus postituses.



Kristi Loigost jääb maha neli last.