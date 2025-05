«Mees sai ikka korraliku ülekohtu osaliseks!» Žürii päästis Eurovisiooni, Tommy Cash on tegelik võitja?

«Mõned võidavad Eurovisiooni, teised saavad legendideks,» nentis üks lauluvõistluse fänn ühismeedias ja viitas Eestit esindanud Tommy Cashile. Kuigi palju meediakära tekitanud «Espresso Macchiato» tuli Eurovisioonil kolmandaks, leiavad paljud fännid, et Tommy Cash on tegelik võitja. Teine osa fänne aga usuvad, et žürii päästis Eurovisiooni.