VIDEO Kuula, kuidas kõlab Eurovisiooni võidulugu Elina Nechayeva esituses

«Minu arvates Leelo Tungal kirjutas lihtsalt geniaalsed sõnad,» ütles Elina Nechayeva saates «Ringvaade» võidulaulu eestikeelse versiooni kohta. «Mulle meeldis see lugu eestikeelsena palju rohkem kui ta oli inglise keeles,» räägib ta.

Helilooja Priit Pajusaar nendib, et muusikalises plaanis Austria lugu talle isiklikult eriti ei meeldi. «Inimesi endiselt võlub see, kui mees laulab nii kõrgelt,» põhjendab ta, miks laul ikkagi võidu saavutas. «Ta on niivõrd teistsuguse kõlaga ja ilmselt läks inimestele südamesse,» ütleb ta.