Saksamaa kohus: pohmell on haigus

Tundub, et kohtuotsus on vastuvõetud õigeaegselt, sest Münchenis on toimumas legendaarne Oktoberfesti õllefestival, kus õlu voolab ojadena ja nii mõnigi külastaja leiab end pohmelust ravimas.

Saksa kohus otsustas, et kuna Kater (saksa keeles- pohmell) on haigus, ei saa toidukäitlemisettevõte väita, et on leidnud viisi kuidas pohmelli ravida.