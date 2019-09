Liam Hemsworth sai oma abielu lõppemisest teada sotsmeedia vahendusel

Uudis, et Hemsworthi ja Cyruse vähem kui aasta aega kestnud abielu on purunenud tuli avalikuks 10. augustil. Cryruse meeskond väljastas tol päeval ametliku teadaande: «Liam ja Miley on nõustunud praegusel hetkel lahutama,» teatas poplaulja esindaja PEOPLE ajakirjale. Ametlik teadaanne andis ka aimu, mis põhjusel abielu purunues: «pidevalt arenevad ja muutuvad kui partnerid ja individuaalid, nad on otsustanud, et see on neile parim, et nad saaks keskenduda endale ja karjäärile.»