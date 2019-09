Nagu kaks tilka vett: uus kuum paar Miley Cyrus ja Kaitlynn Carter üllatasid tänaval fotograafe

Carterit ja Cyrust nähti viimati kaelakuti koos Los Angeleses. Celebrity Insider kirjutab, et mõlemad naised kandsid helesiniseid teksapükse ja musti T-särke, kui Carteril oli tavaline must särk, siis Cyruse särgil ilutses Metallica "Master of Puppets" albumi kujutis. Erinevate allikate järgi on Cyrus ja Carter saanud vägagi lähedasteks.

Kaitlynn Carterist sai Miley Cyruse suur emotsionaalne tugi peale viimase lahkuminekut näitleja Liam Hemsworthist. Hemsworth ei ole madalat profiili hoides viimasel ajal ajakirjadele suurteks pealkirjadeks põhjust andnud. Kaitlynn Carteri endist elukaaslast Brody Jennerit on aga nähtud koos pesapallimängija José Canseco tütre Josiega.

Mõned Miley Cyruse ja Hemsworthi fännid on aga arvamusel, et paari lahkuminek oli üks suur trikk toetamaks lauljanna uut albumit. Cyruse kantri mõjutustega album «Younger Now» tuli RCA Recordsi alt välja 2017. aastal ja lauljanna on öelnud, et võrreldes varasematega on just sellel plaadil rohkesti kantri hõngu, aga talle meeldib igasugune muusika, ka klubides mängitav.