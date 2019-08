Miley Cyrusi uus singel «Slide away» viitab tema ja Liam Hemsworthi abielu purunemisele?

Miley avaldas oma ametlikul Youtube'i kanalil uue singli 16. augustil, ning esimese 12 tunniga on see kogunud ligi 700 tuhat vaatamist. Lisaks on lauljatari fännid jätnud loo alla ligi 6000 kommentaari. Paljud neist usuvad, et tegu on looga, mis kirjeldab Miley lahkuminekut Liamist.

Laulusõnadest kostuvad mitmed laused, millest fännid on kinni haaranud ning tähendust leidnud.

«Kunagi ammu oli see paradiis. Kunagi ammu olin ma halvatud,» laulab Miley emotsionaalse singli alguses, jätkates: «arvad, et jään igatsema sadama tulesid, aga on aeg lahti lasta.»

Ühe salmi alguses laulab Miley: «ma tahan oma maja mägedes, ei taha viskit ja tablette.»

Viimases salmis kirjeldab lugu minevikku ning muutusi laulja elus. «Liigu edasi, me ei ole enam 17, ma ei ole enam see, kes ma olin. Sa ütled, et kõik on muutunud. Sul on õigus, oleme üles kasvanud,» laulab Miley.

Kogu loo vältel kostub mitmel korral refrään, kus domineerb lause: «liugle minema, tagasi ookeanisse, ma lähen linnatulede juurde.»

Üks fänn jättis Youtube video alla pikema kommentaari, kus tõi välja sarnasuse Miley uue singli ja kaks aastat tagasi avaldatud loo «Malibu» vahel. ««Malibu» oli sellest, kuidas Liam tutvustas Miley'le merd ja randa, ning kuidas talle alguses need ei meeldinud, aga tema nimel muutis Miley oma meelt,» kirjeldas fänn mõtiskledes. Nõnda usub fänn, et uues loos laulab Miley, et soovitab Liamil minna tagasi ookeani juurde, minnes ise linnatulede keskele.

Youtube'st leiab loo alt palju positiivseid kommentaare ja ühe fänni arvates «Slide away» kõige viisakam lahkmineku lugu.