Elina Born avaldas krõbeda saladuse: olen politsei eest ära jooksnud

Mängu käigus avaldas Born, et vahetult enne 18-aastaseks saamist oli tal kokkupuude politseiga. «Olen politsei eest ära jooksnud, olin vägijooki joonud,» tunnistas Born, kelle sõnul sai politsei lauljatari ka kätte. «Kõik oli vahva, mina hakkasin nutma. Politsei lohutas mind, pole midagi, sain oma trahvi kätte,» meenutab Born seika oma minevikust.

Lisaks tunnistas Born mängu käigus, et tal on hoogsa tantsimise tõttu juuksed peast tulnud ning ta on kunagi sattunud sõbrannaga rüselusse.