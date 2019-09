Humoorikas video: NOËP, nublu ja Kristel Aaslaid lõid üllal eesmärgil käed ja see on ülinaljakas!

Et üritust noorte seas populariseerida, on sellele tehtud humoorikas promovideo, kus löövad kaasa nii NOËP, nublu kui ka Aaslaid.

NOËP kõneleb videos hispaania keeles, kuni nublu teda takistab ning asja emakeeles puust ja punaseks teeb. Mõminaräppari juttu takistab omakorda Aaslaid, tsiteerides 2018. aasta suve hittlaulu «Mina ka».

Vaata videost, kuidas see kõik täpselt välja näeb!

Koristamise peaauhinnaks koolidele on võimalus võita nende kolme megapopi Eesti artisti ainulaadne ühiskontsert. Aga selleks peavad kooli õpilased kui üks mees Maailmakoristuspäeval välja tulema, koristama ning leitud prügi olemuse üle veidi pead murdma. Loosis osalemiseks peab koolist tulema koristama vähemalt kümme protsenti õpilastest. Osalejate hulga peab isiklikult kinnitama kas kooli õpetaja, huvijuht või direktor. Koristada võib vahemikus 16.-23. septembrini. Lisaks tuleb prügist teha pilte, valida välja «Kõige koledam pilt» ning saata see koos lühikese prügianalüüsiga hiljemalt 27. septembriks Maailmakoristuspäeva meeskonnale. Kontserdi loosis osalevad vaid need koolid, kes on täitnud kõik etteantud reeglid. Täpsema info leiab Maailmakoristuspäeva kodulehelt.

«Maailmakoristuspäev on üks väga konkreetse ja käegakatsutava eesmärgiga ettevõtmine, millel on reaalne mõju nii keskkonnale kui ka teadlikkuse levimisele,» sõnab NOËP ehk Andres Kõpper.

«Olen enda tarbimist vähendanud, sealhulgas üritanud vältida ühekordsete plasttoodete kasutamist, sorteerinud prügi ja püüdnud nende väikeste tarbimisharjumuste suunas ka teiste inimeste tähelepanu juhtida,» usub Kõpper, et just noored aduvad kõige paremini seda, milline laastav mõju on arutul tarbimisel ja sellest tekkival prügil meie keskkonnale.

«Kui selliste ettevõtmistega meie väike Eesti kasvõi natukene puhtamaks saab, oleme me õigel teel! Noored on uute teadmiste ja harjumuste suhtes reeglina vastuvõtlikumad kui vanem generatsioon, mistõttu on kõige mõistlikum uue mõtteviisi juurutamiseks läheneda just neile,» tõdeb nublu.

«Kindlasti saaksid kõik inimesed oma tarbimist vähendada, eriti ületarbimist – olgu selleks toit, asjad või teenused. Soovitan sel teemal ka sõpradega arutada, sest tihtipeale ei ole kurja juureks pahatahtlikkus vaid teadmatus,» kutsub ka Andres Kõpper kõiki märkama ja mõtlema.

Kristel Aaslaid paneb eestlastele südamele, et kuigi meie planeedil on praegu veel palju kauneid paiku, siis meie mõtlematuse ja ahnuse tõttu on see kiirelt kadumas.

«Ei ole vaja olla täiuslik, on vaja kuskilt pihta hakata!» ärgitab ta prügi tarbimist vähendama.

«Tihti proovin jalutades silma jäänud prügi prügikasti viia, kui õnnestub. Samuti olen kilekottide kasutamise jätnud maha, küll mõningate apsudega. Kasutan pigem korduvkasutatavat joogipudelit ja võtan kodust topsiga kohvi või tee kaasa, kui meelde jääb. Väikesed sammud küll, kuid iga väiksemgi annab igal juhul suurema hüppe edasi kui paigalseis,» loetleb Aaslaid enda panust tarbimise vähendamisse.

«Nagu president Kersti Kaljulaidki koolialguse kõnes ütles, siis Eesti noored on PISA testide järgi maailma tipus ning nende arusaam maailma funktsioneerimisest on suurepärane. See sama on ka põhjuseks, miks Maailmakoristuspäeva tiim usub jäägitult, et muutus tõesti algab noortest. Tulevik on noorte kätes sõna kõige otsesemast mõttes,» toonitab ka Eesti Maailmakoristuspäeva eestvedaja Mart Normet.

«On selge, et me ei saa enam niimoodi edasi elada, nagu me seni oleme elanud. Aga maailma ei saa muuta sellest vaid rääkides. Ja see, et muutus tuleb, on fakt! Samuti on ülimalt loogiline, et muutust veavad eest noored,» usub Normet, et just noorte nutikuses peitub jätkusuutliku elu võti tulevikus.