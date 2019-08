Jeffrey Epsteini surnukeha lahkamine näitas, et tal oli murunud ka luu, mille murdumist seostatakse mõrvaga

Kinnitamata andmetel poos Epstein end kongis linade abil üles, seda näitavad kaelalülide murrud, teatab news.com.au.

Vanglaallika teatel oli Epsteini lahkajatele üllatuseks, et katki oli ka hüoid-luu, mis asub kõripiirkonnas. Meestel on see aadamaõuna lähedal.

Alaealiste kupeldamises süüdistatud USA miljardär Jeffrey Epstein FOTO: Reuters / Scanpix

Asjatundjad kommenteerisid, et see luu võib poomisel katki minna, kuid sagedamini juhtub see siis, kui inimene puuakse üles, mitte kui ta teeb poomise läbi enesetapu. Nad lisasid, et enamik lahatuid, kellel nad on näinud seda luud katkisena, on mõrva või ebaseadusliku hukkamise ohvrid.

USA justiitsminister William Barr kinnitas, et tõenäoliselt tegi Epstein enesetapu, kuid selles juhtumis in veel palju lahtisi otsi, mida tuleb uurida.

USA justiitsminister William Barr FOTO: YURI GRIPAS/REUTERS/Scanpix

Epsteini surnukeha lahkas 11. augustil New Yorgi juhtiv lahkamisarst Barbara Sampson oma meeskonnaga. Nad ei ole veel ametlikku lahkamisraportit avalikustanud, kuna ootava uurijatelt lisainformatsiooni.

Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) ja politsei uurivad, kuidas sai Epstein ootamatult surra, kui valvurid pidid käima teda iga 30 minuti tagant kontrollimas.

Uurimise käigus on ilmnenud, et Epsteini valvama pidanud valvuritest vähemalt kaks rikkusid reegleid ja ei käinud iga poole tunni tagant teda kontrollimas. Metropolitan Correctional Center vangla turvakaamera lindistused näitavad, et valvurid kontrollisid Epsteini mitme tunni tagant.

New Yorgi Metropolitan Correctional Center vangla, kus 10. augustil leiti alaealiste seksuaalses ärakasutamises süüdistatud Jeffrey Epstein surnuna FOTO: Don Emmert / AFP/Scanpix

Valvureid kahtlustatakse reeglite rikkumises, kuna nad kirjutasid jälgimislogisse, et kontrollisid Espteini, nagu ette nähtud. Nimetatud kaks valvurit kõrvaldati uurimise ajaks töölt ning vangla juht viidi üle teisele tööle.

Politsei arreteeris Epsteini 6. juulil ja ta viidi New Yorgi vanglasse, kus ta oli ööpäevaringselt enesetapuvalve all. Ta üritas 23. juulil end tappa, kuid see ebaõnnestus. Kuna selles vanglas tööjõudu napib, siis 29. juulil võeti ööpäevaringne valve maha ja see asendati iga 30 minuti tagant kontrollimisega.

10. augustil millegipärast valvurid seda ei teinud ning Epstein leiti kell 6.30 kohaliku aja järgi surnuna.

Kohus oleks saanud määrata Epsteinile alaealiste tüdrukute kupeldamise ja seksuaalse ärakasutamise eest 45 aasta pikkuse vangistuse.

Kuna Epsteini surm oli ootamatu, on hakanud levima vandenõuteooriad, et on küllalt neid, kes ei soovi teatud saladuste päevavalgele tulemist ning nad lasid Epsteini tappa.

USA meedia teatel ei ole need isikud veel lõa otsast pääsenud, sest Epsteinist jäid maha päevikud ja väikesed mustad märkmikud, kus on üsna palju kompromiteerivat materjali.

Uurijate tähelepanu on pärast Epsteini surma pööratud ta endisele kallimale, inglannale Ghislaine Maxwellile, kes oli ka ta äripartner. Seda naist kahtlustatakse Epsteini seksiimpeeriumi käigus hoidmises ja tüdrukute otsimises «massöörideks», kuid talle ei ole süüdistust esitatud.

Jeffrey Epstein ja Ghislaine Maxwell FOTO: twitter.com

USA meedia teatel elab see 57-aastane naine USAs Massachusettsis Manchester-by-the-Sea linnas koos oma elukaaslase, tehnoloogiafirma juhi, 43-aastase Scott Borgesoniga.