Inglanna sünnitas oma vennale lapse, kuna lapsendamine oli liiga kallis

Inglismaal otsustas naine, et teeb oma vennale hindamatu kingituse ning sünnitab tema ja ta mehe jaoks lapse. Geipaari 2,5 kilone pisitütar Harper Elizabeth Smith sündis möödunud reedel, vahendab Mirror.

Kuigi tüdruku sünnitas Chapelle, saab temast ikkagi lapse tädi, mitte ema. Chapelle'i rasestas venna Scott Stephensoni partner Michael Smith, kes töötab erakoolis õpetajana.

Inglismaa väikelinnas Daltonis elav ja kohalikus kaupluses töötav Chapelle otsustas vennale appi tulla mullu suvel, kuna lapsendamisega oli tükk tegemist. «Räägiti surrogaatemadest, aga oli mure sellega, et kas saab võõrast inimest usaldada, ning see oli väga kallis. Nii et ma pakkusin, et teen seda ise,» ütles Chapelle.

Chapelle Cooper oma venna Scott Stephensoni, tema partneri Michaeli ja nende lapsega. FOTO: SWNS/ScanPix

Chapelle on üksikema, kellel on endal viieaastane tütar. Naine ütles, et armastab oma vennatütart, kelle ta äsja ilmale tõi, nagu oma last, aga ei võta emarolli. «Ma tahan olla lihtsalt lemmiktädi,» ütles Chapelle.

Vend Scott ütles, et Chapelle'i kingitus on «kõige imetabasem ja märkimisväärsem asi». «Ta pakkus seda lihtsalt heast südamest. See on meid perena veel palju lähedasemaks teinud,» rääkis mees, kes oli sünnitusel õe kõrval.

Scott ütles, et räägib tulevikus tütrele, et ta tädi sünnitas ta. «Michael ja mina oleme tema täieõiguslikud vanemad. Tal pole põhjust Chapelle'iga emasuhet otsida,» rääkis värske isa.

Tüdruku teine isa Michael ütles, et lapsendamine on suurepärane võimalus, aga see oleks kaua aega võtnud. «Ma olen alati väga tahtnud oma last saada ja mõtlesime surrogaatema peale, aga kui Chapelle ütles, et ta võib seda ise teha, olime jalust rabatud,» rääkis Michael.