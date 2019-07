Foto 17-aastase instastaari verisest laibast oli Instagramis üleval 12 tundi

Pärast mõrva toime panekut pani Clark Devinsi elutu keha autosse ning mees jätkas Instagrami lugudesse postitamist. Väidetavalt postitas ta sinna ka pildi maanteest ning lisas pealkirjana «siit tuleb põrgu. See on lunastus, eks?» Mehe konto suleti alles esmaspäeva hommikul.

Instagrami esindaja kinnitas, et «pilt on nüüd eemaldatud, samuti ka konto ja seda meie poliisi rikkumise alusel.» Lisaks täpsustas Instagram, et tänu tehnoloogiale on takistavad nad pildi edaspidist levitamist ning kustutavad selle internetist automaatselt.