Nädalaid kadunud olnud mehe saatus paljastus koerte väljaheidetest

57-aastase Freddie Macki surma põhjust on raske kindlaks, kuna temast ei ole peaaegu mitte midagi alles. Selge ei ole, kas koerad tapsid peremehe ja siis sõid surnukeha või mees suri mingil põhjusel ja toitmata koerad sõid teda, et mitte nälga surra.

Politsei lisas, et nad on uurinud varem juhtumeid, milles koerad on söönud surnud peremehest «paremaid palasid», kuid mitte kogu surnukeha.

Laboriuuring kinnitas, et koerte väljaheidetest leitud juuksed ja luutükid on Freddie Macki omad.

Macki 18 koerast 13 pandi magama, kuna nad olid väga agressiivsed. Ülejäänud viis koera tapsid veel kaks kaaslast ning alles on 3 koera, kes on politsei sõnul on nüüd üsna rahulikud ja sõbralikud. Need koerad on koerte varjupaigas ja soovijad saavad neid adopteerida.